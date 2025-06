NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessuna sorpresa: Cooper Flagg è la prima scelta assoluta del draft Nba 2025. Dallas, dopo aver vinto la lottery contro ogni pronostico (aveva solo l’1,8% di probabilità), non si è lasciata scappare il 18enne prodotto di Duke che sembra destinato a colmare il vuoto lasciato da Doncic, diventando il nuovo volto simbolo dei Mavericks. “E’ davvero un sogno che si avvera”, le prime parole di Flagg, ala-guardia che nella scorsa stagione ha guidato Duke fino alla Final Four Ncaa viaggiando a 19.2 punti, 7.5 rimbalzi e 4.2 assist di media e che è stato eletto miglior giocatore della Atlantic Coast Conference. Dallas spera con Flagg di diventare da subito una contender in attesa del recupero di Irving e con un roster in cui figurano il 10 volte All Star Anthony Davis, i centri Dereck Lively II e Daniel Gafford e le ali P.J. Washington, Naji Marshall e Caleb Martin.

La seconda scelta del draft spettava a San Antonio, che porta così avanti la sua ricostruzione: dopo Victor Wembanyama e Stephon Castle – vincitori del premio Rookie dell’anno nelle ultime due stagioni – gli Spurs hanno selezionato Dylan Harper, figlio dell’ex giocatore Nba Ron, messosi in luce con Rutgers nel campionato universitario.

A seguire è stato il turno di VJ Edgecombe, guardia originaria delle Bahamas, reduce da una stagione da 15 punti e 5.6 rimbalzi di media: nel suo futuro ci sono i Philadelphia 76ers. Da Duke arriva anche la quarta scelta, Kon Kueppel, che giocherà con Charlotte, mentre sempre da Rutgers proviene Ace Bailey, selezionato al numero 5 dagli Utah Jazz. A completare la Top Ten del draft ci sono Tre Johnson (Washington Wizards), Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans), Egor Demin (Brooklyn Nets), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors) e Khaman Maluach, scelto alla 10 dagli Houston Rockets ma subito girato ai Suns nell’affare Durant.

Phoenix, fra l’altro, ha ceduto la sua scelta (n.29) e un’altra al primo giro del draft 2029 agli Hornets in cambio del centro Mark Williams, con Charlotte che si è anche assicurata Vasilije Micic. Nei neo campioni Nba degli Oklahoma City Thunder finisce con la 15esima scelta Thomas Sorber mentre i Nets, detto di Demin, al primo giro hanno potuto selezionare altri 4 giocatori: Nolan Traore (19), Drake Powell (22), Ben Saraf (26) e Danny Wolf (27).

