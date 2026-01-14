Home Video News Europa Dorfmann “Accordo UE-Mercosur pericoloso per alcuni settori agricoli”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Ci rendiamo conto che l'accordo possa essere pericoloso e difficile per alcuni settori dell'agricoltura. Abbiamo introdotto una serie di clausole di salvaguardia per tenere conto delle preoccupazioni degli agricoltori". Così l'europarlamentare di Südtiroler Volkspartei, Herbert Dorfmann, in merito all'imminente firma dell'accordo commerciale UE-Mercosur. xf4/ads/mca3