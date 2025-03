ROMA (ITALPRESS) – Domina e vince tutto l’Italia del fioretto nella domenica de Il Cairo: si chiude con un doppio oro azzurro, nelle due prove a squadre disputate oggi, la tappa di Coppa del mondo andata in scena in Egitto. Suona due volte l’Inno di Mameli nello spazio di pochi minuti, prima in onore del quartetto femminile composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini, e poi per il team maschile che ha primeggiato con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Per entrambe le squadre italiane vittorie in finale contro gli Stati Uniti e inizio eccellente per il nuovo corso del commissario tecnico Simone Vanni che chiude la trasferta egiziana con cinque podi complessivi (tre ori, un argento e un bronzo).

Il cammino vincente dell’Italia del fioretto femminile è iniziato con il netto successo negli ottavi di finale sulla Germania per 45-15. Nei quarti ancora un largo vantaggio contro la Cina, superata 45-27. In semifinale, il quartetto azzurro guidato a fondo pedana dal ct Vanni e dal maestro Alessandro Puccini ha avuto la meglio, dopo un incontro condotto fin dalla prima frazione, sulla Francia con il punteggio di 45-36.

In finale, invece, match equilibrato solo nella metà iniziale, prima dell’accelerazione delle fiorettiste italiane che hanno superato per 44-38 gli Stati Uniti conquistando il terzo successo consecutivo in stagione e festeggiando con Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini a portare in trionfo la capitana Arianna Errigo.

Prova di forza anche del quartetto azzurro maschile. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi in avvio di giornata hanno vinto per 45-26 su Singapore negli ottavi di finale, e si sono ripetuti nei quarti dominando su Hong Kong con il punteggio di 45-25. I ragazzi guidati dal Commissario tecnico Vanni e dal maestro Fabio Galli sono poi usciti vittoriosi anche dalla semifinale contro la Francia per 45-36, in un assalto che ha visto l’Italia guadagnare terreno di frazione in frazione.

Perfetta pure la finale con gli Stati Uniti, che ha visto i fiorettisti italiani imporsi con il punteggio di 45-34 proseguendo la striscia di vittorie nelle prove a squadre di questa stagione.

Si conclude così il weekend della Coppa del mondo di fioretto in Egitto, nel quale l’Italia ha conquistato, oltre al doppio trionfo a squadre di oggi, anche l’oro di Guillaume Bianchi, l’argento di Martina Batini e il bronzo di Martina Favaretto a livello individuale.

