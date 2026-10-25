TRIESTE (ITALPRESS) – “I lavori della Lunetta ferroviaria di Gorizia partiranno a novembre o nei primi giorni di dicembre. Rfi ha confermato che l’appalto e la parte contrattuale sono conclusi e che il progetto esecutivo è pronto. È un’opera fondamentale perché consentirà l’immissione diretta dei treni merci alla Sdag e rafforzerà il collegamento tra l’Interporto di Gorizia e il porto di Trieste”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta venerdì all’Interporto di Gorizia alla presentazione del Piano industriale e degli investimenti 2027-2031 di Sdag, insieme all’amministratore unico della società Fabrizio Renato Russo e al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Il Piano prevede investimenti complessivi per circa 31,5 milioni di euro nell’arco di 5 anni, destinati al potenziamento della logistica agroalimentare e della catena del freddo, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai servizi di sosta e sicurezza, all’intermodalità ferroviaria e alla transizione ecologica. “Il piano di Sdag si inserisce pienamente nella strategia di interventi promossa dalla Regione sulla rete ferroviaria, a partire dalla Lunetta di Gorizia e dal nodo di Udine, e nelle opere portate avanti con Autostrade Alto Adriatico sulla terza corsia della A4 e sull’innovazione del casello del Lisert – ha detto Amirante -. L’obiettivo è rendere sempre più integrata la piattaforma logistica regionale”.

Secondo l’assessore, Sdag svolge “un ruolo centrale” in questo sistema e può rappresentare “la naturale continuità territoriale del porto di Trieste”, in particolare per i traffici del fresco, rafforzando al tempo stesso i rapporti con il sistema manifatturiero regionale. Amirante ha inoltre richiamato la necessità di aumentare la capacità ferroviaria del sistema logistico regionale, sottolineando che quella del porto di Trieste è ormai prossima al suo limite massimo. “Il collegamento ferroviario attraverso Gorizia e la Slovenia rappresenta quindi un’opportunità strategica”. Concludendo l’assessore ha quindi rimarcato che “la Regione discuterà il piano con il presidente Fedriga e con la Giunta e sarà al fianco di Sdag anche nella ricerca delle opportunità di finanziamento europeo”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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