ROMA (ITALPRESS) – Nel doppio appuntamento di Coppa del Mondo in programma questo weekend e dedicato alla sciabola l’Italia porta ai tabelloni principali di domani nove uomini nella tappa di Budapest e nove donne in quella di Istanbul. Nella prova maschile in Ungheria erano già ammessi alla giornata clou di gara, per diritto di ranking, Luca Curatoli e Gigi Samele. Subito dopo la fase a gironi, con un en-plein di vittorie, li hanno raggiunti Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Riccardo Nuccio. La pattuglia azzurra tra i “top 64” che saranno in pedana domani si è poi ingrandita con le qualificazioni, attraverso i tabelloni preliminari, di Mattia Rea, Alberto Arpino, Giovanni Repetti e Michele Gallo. Non ce l’hanno fatta, invece, Gabriele Foschini e Matteo Neri, fermatisi all’ultimo scoglio odierno come Francesco Bonsanto che ha ceduto il passo a Michele Gallo in un derby azzurro. E a proposito di sfide tutte italiane, domattina a Budapest si ripartirà con una sfida Samele-Rea. Italia “forza nove” per il tabellone principale di domani pure nella tappa di sciabola femminile a Istanbul. Con Rossella Gregorio e Martina Criscio già qualificate per ranking, le prime azzurre a staccare il pass sono state Michela Battiston e Sofia Ciaraglia, con sei vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi. A seguire, sono uscite vincitrici dai turni preliminari Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Baldini e Alessia Di Carlo. Out nel match decisivo, invece, Rebecca Gargano, Maddalena Vestidello e Giulia Arpino. Domani, dunque, la giornata clou delle gare individuali a Budapest e Istanbul. Domenica, sia in Ungheria che in Turchia, il gran finale con le prove a squadre.

(ITALPRESS).

