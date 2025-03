SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri (McLaren) vince il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Lando Norris completa la doppietta McLaren ed è secondo al traguardo a 9″748 dal compagno. A podio George Russell (Mercedes), terzo a 11″097. Solido Max Verstappen (Red Bull), quarto a 16″656 dopo una gara tutta in rimonta. Calano nel finale le due Ferrari. Charles Leclerc è quinto (+23″211) e Lewis Hamilton sesto (+25″381). Primi punti in stagione per le Haas di Esteban Ocon, 7°, e Oliver Bearman, 10°. In top ten anche Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 8°, e Alexander Albon (Williams), 9°. Norris si conferma in testa al Mondiale con 44 punti. Verstappen secondo (36). Leclerc sesto (18) e Hamilton settimo (17).

