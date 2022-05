Continua la volata “milanese” per il titolo, mentre saltano panchine, vengono sospesi arbitri e le polemiche fioccano come le nespole: così diceva il grande Biscardi. Dato che in testa non è cambiato molto, in coda il risultato (1-1) della Salernitana a Bergamo è stato il fatto più saliente. Il Milan ha sempre due punti di margine e tre partite da giocare: lo scudetto è ancora in bilico. Dopo Radu, un altro portiere sulla graticola: il fiorentino Terracciano, che a pochi minuti di una partita giocata bene dai viola, ha regalato a Leao la palla della vittoria rossonera. Il Milan stava faticando a trovare la porta: il gol del portoghese l’ha spinto verso lo scudetto. La Fiorentina ha giocato bene, ma Maignan le ha impedito di andare a rete. L’Inter (con Handanoivic) ha messo le basi del successo nel primo tempo a Udine, contro un avversario in forma. Dopo un subitaneo gol di Perisic, il raddoppio su un rigore concesso dopo la visione al monitor. Lautaro l’aveva sbagliato, colpendo il palo, ma Silvestri ha toccato la palla e l’argentino ha ribadito in rete. Se il portiere non fosse intervenuto il gol sarebbe stato annullato. Sono 74 le reti segnate dai nerazzurri. Pussetto ha riaperto la partita, ma il pareggio non è arrivato. Insomma, più “faticoso” (settimo 1-0) il successo rossonero, ma sempre tre punti in classifica (non di meno) sono arrivati. Adesso il Milan sarà alle prese con Verona (fuori), Atalanta (in casa) e Sassuolo (a Reggio Emilia). L’Inter affronterà Empoli (a San Siro), Cagliari (fuori) e Samp (in casa). Il Napoli, dopo la batosta di Empoli e tutto il chiacchiericcio sui rapporti fra De Laurentiis e Spalletti, ha reagito rifilando una mezza dozzina di gol a quel Sassuolo che lo aveva impegnato seriamente all’andata e aveva dato filo da torcere a molte “grandi”. Questa volta la squadra di Dionisi è rimasta negli spogliatoi e il Napoli ha festeggiato: Mertens doppietta. Il terzo posto sembra al sicuro anche se la Juve è sempre a un punto: ha battuto un buon Venezia con una doppietta di Bonucci. Ma la nota più importante è stata la “scoperta” di Miretti, che potrebbe essere il centrocampista del futuro per il club bianconero. La Roma, che ha pensato al ritorno contro il Leicester per conquistare la finale di Conference League, contro il Bologna aveva schierato qualche rincalzo, poi Mou ha fatto quattro sostituzioni simultanee, ma senza successo. Per i rossoblù sei partite utili. A La Spezia, il contestato Acerbi (in fuorigioco) ha dato la vittoria in extremis alla Lazio la cui difesa aveva regalato due gol ai padroni di casa. Liguri non molto fortunati, ma combattivi. Gol numero 150 di immobile. Sette le reti: partita movimentata. La squadra di Motta è pressochè salva, quella biancoceleste ha raggiunto la Roma. L’Atalanta ha agganciato la Fiorentina: di Pasalic il pareggio contro la Salernitana. Potrà recuperare il terreno perduto? Una tripletta del redivivo Belotti (due rigori) ha siglato il successo del Torino in rimonta a Empoli. Espulsi Verre e Stojanovic. Granata sempre meglio. In coda, la Salernitana si è avvicinata al Cagliari. Abbastanza compromessa sembra invece la posizione del Venezia. La squadra di Soncin ha però impegnato seriamente la Juve. Il derby genovese è stato deciso da Sabiri, che ha dato una spallata alle speranze di salvezza del Genoa. La partita è stata più combattuta che giocata. Nel recupero Criscito (distrutto moralmente) si è fatto parare un rigore (discusso) da Audero. E i rossoblù sono scivolati fatalmente verso la B. Male il Cagliari contro il Verona; già sotto di due gol (Barak e Caprari) nel primo tempo, Joao Pedro ha riaperto alla partita su magistrale punizione. Esonerato Mazzarri, sostituito da Agostini. Record di punti per gli scaligeri. Per i sardi (7 ko in 8 partite) finale col cuore in gola. Alla terzultima tappa, dopo lo spareggio Salernitana-Venezia in settimana, Salernitana-Cagliari vero spareggio-salvezza. Per lo scudetto, Verona-Milan e Inter-Empoli: pericolo “fatal Verona” per i rossoneri?

