Dopo l’ incontro con Meloni, la delegazione americana lascia la Prefettura

MILANO (ITALPRESS) - È terminato dopo oltre due ore e mezza l'incontro alla prefettura di Milano tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente americano J. D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Presenti anche il ministro degli esteri Antonio Tajani e l'ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta. La delegazione americana ha da poco lasciato la prefettura. xh7/trl/mca2