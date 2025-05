Donne, Patronaggio “Uscire da violenza grazie all’autonomia economica”

PALERMO (ITALPRESS) - Un percorso di sensibilizzazione su alfabetizzazione economica e violenza di genere, con l'obiettivo di stimolare un confronto sullo scenario italiano e sulle possibili conseguenze per chi si trova in situazioni di vulnerabilità: a promuoverlo è Amazon Italia, che nella cornice di Villa Niscemi, a Palermo, ha ospitato la prima tappa del roadshow di Econo.Mia, progetto realizzato in collaborazione con Action Aid e Le Onde Ets. Tale percorso andrà avanti nei prossimi mesi attraverserà e l'Italia, toccando alcune aree in cui Amazon è presente con i propri centri logistici: si comincia dunque dalla Sicilia, che vede l'azienda presente con due stabilimenti a Palermo e Catania. Secondo la consigliera di Direzione dell'associazione Le Onde Ets, Maria Grazia Patronaggio, la collaborazione tra aziende e centri antiviolenza "è fondamentale, perché una parte del percorso di uscita dalla violenza riguarda proprio l'autonomia economica, l'empowerment". xd8/mca3/sat