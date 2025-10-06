Donna uccisa a Lonato del Garda, fermati il figlio e la madre

BRESCIA (ITALPRESS) - I carabinieri hanno fermato la madre e il figlio minorenne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano con l'accusa di tentato omicidio, porto abusivo d'armi e minacce. I due si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone, tra le quali l'uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco, ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta. Tutto sarebbe partito da una lite tra le famiglie sinti per questioni sentimentali. trl/mca2 Fonte video: Carabinieri