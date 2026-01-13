Donna scomparsa ad Anguillara, indagato per omicidio il marito

ROMA (ITALPRESS) – E’ indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, Gli investigatori non escludono alcuna pista. Sequestrati casa, auto e cellulari dell’uomo che ha denunciato la scomparsa facendo cercare la moglie anche nel lago di Bracciano. Le ricerche, fino a tarda notte, non hanno avuto esito nè nel lago e dintorni, nè nella ditta di movimento terra dell’uomo. Indaga la Procura di Civitavecchia.
– Foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
