MILANO (ITALPRESS) – Una donna di 62 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini a Milano. Le sue condizioni sono gravi per aver riportato lesioni da taglio al volto, all’arto inferiore e superiore. La 62enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti, informa l’Areu, automedica, ambulanza e Forze dell’ordine.

L’AMICA “EX MARITO APPOSTATO DA UN MESE SOTTO CASA”

“Conoscevo l’ex marito, da un mese era appostato sotto casa, ieri sera era qui che la insultava”. Sono le parole di Antonietta Morella, amica della donna accoltellata quasi a morte stamani a Milano dall’ex marito che subito dopo è scappato. La donna è stata intervistata in diretta durante il programma Ore 14 in onda su Rai condotto da Milo Infante. “Abito qui nella torre di fianco – ha raccontato la signora Morella -, ho sentito urlare e mi sono affacciata, c’era quell’uomo che l’ha picchiata fino a farla cadere per terra, lui aveva il casco, l’ha picchiata brutalmente”. “Conoscevo l’ex marito – continua – era una persona ‘non sana’, si era trasferito nel palazzo di fronte a Luciana, la controllava. Erano separati da anni, ora lei aveva un altro uomo ed era felice”.

