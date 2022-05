VENEZIA (ITALPRESS) – L’Uomo Ragno, Capitan America, Pepper Potts, Hulk: tutti insieme, questa mattina, nell’inedito ruolo di “postini” d’eccezione, alla scuola dell’Infanzia “Stefani” di Marghera.

Un giorno davvero speciale per i piccoli che frequentano l’istituto, al termine di un percorso didattico durato tutto l’anno, in cui è stata insegnata loro una materia altrettanto speciale: quella della “cultura del dono” e della solidarietà, in collaborazione con i volontari del gruppo “Avengers” ed il reparto Pediatria dell’ospedale “All’Angelo”.

Ai bambini è stato infine chiesto di preparare dei pacchi dono per i loro coetanei malati, che sono ricoverati in ospedale. Pacchi dono, contenenti giochi, matite, colori, che oggi (alla presenza anche degli assessori comunali alle Politiche educative e alla Coesione sociale, e del presidente della locale Municipalità) sono stati appunto ritirati dai “Supereroi”, impersonati ovviamente dagli stessi volontari degli “Avengers”.

In cambio, ad ognuno dei piccoli, è stato consegnato un diploma di merito, autografato ovviamente dagli stessi “Supereroi”, che, nei prossimi giorni, provvederanno a consegnare i doni ai bambini malati ricoverati all’ospedale di Mestre.

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com