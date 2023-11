VENEZIA (ITALPRESS) – “I negozi della moda vanno salvaguardati non solo per i posti di lavoro ma anche per l’identità culturale che esprimono nel territorio. Il passaggio generazionale e la carenza di personale sono temi che la Regione del Veneto affronta, investendo nei percorsi di formazione e aggiornamento professionale, perchè è soprattutto grazie al capitale umano che il settore può crescere”. Lo ha detto l’Assessore regionale veneto all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan che questa mattina è intervenuta a Treviso, nella sede di Confcommercio, in occasione dell’Assemblea pubblica Federmoda Treviso presieduta da Maria Beatrice Paludetti. Il tema della mattinata è stato come possono i negozi tradizionali del sistema moda, soprattutto quelli nei centri storici, reagire alla pressione competitiva della grande distribuzione e outlet e delle vendite online. “Una spinta sul fronte delle competenze arriverà anche grazie alla riforma dei percorsi di formazione professionale e tecnica – ha sottolineato ancora Donazzan -. Credo profondamente sull’importanza di educare in particolare i giovani futuri consumatori, diffondendo la consapevolezza degli effetti che le scelte di acquisto generano. In particolare, scegliere di acquistare nei negozi genera valore sul territorio in termini di posti di lavoro, oltre a garantire la funzione dei negozi quali presidi dei centri storici, espressione delle nostre tradizioni”.

