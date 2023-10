VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, su delega del Presidente della Regione Luca Zaia, ha incontrato a palazzo Balbi, sede della giunta regionale a Venezia, una delegazione di diplomati dell’ISISS “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV). Elena Dal Toso, Irene Marsura, Alessandro Savignano e Filippo Durighetto sono stati accompagnati dalla prof. Larissa Iavazzo, che segue le iniziative insieme al prof. Davide Tocchetto, referente dei progetti internazionali dell’istituto.

“E’ stato un incontro molto interessante – spiega l’Assessore Donazzan -. I ragazzi mi hanno portato una significativa testimonianza di partecipazione al progetto MOVE che la Regione del Veneto promuove per consentire ai giovani delle scuole superiori di aprirsi ad esperienze internazionali, acquisendo confidenza con la lingua straniera e partecipando a corsi di formazione. Abbiamo proprio di recente raddoppiato i fondi a disposizione delle nostre scuole, portando a 6 milioni di euro la disponibilità per garantire il finanziamento di più progetti possibile”.

I giovani hanno raccontato all’assessore che, tra le varie esperienze di una classe di venti persone, sono stati ospitati in famiglia per tre settimane all’Università di Davis in California, dove hanno potuto seguire corsi e partecipare a workshop sulle innovazioni in agricoltura.

“Sono stata felice di sentire i loro racconti – sottolinea Donazzan -. Sono esperienze che aprono la mente, anche grazie all’opportunità di interazione con culture diverse e allo scambio avuto con studenti provenienti da diversi paesi del mondo. Sono iniziative su cui la Regione del Veneto, attraverso i bandi MOVE 2023, continua ad investire consapevole del valore educativo dei viaggi d’istruzione all’estero”.

I diplomati dell’Istituto Agrario Sartor, che oggi sono studenti universitari e di ITS, hanno anche raccontato che la scorsa primavera a Firenze avuto modo di partecipare all’incontro organizzato dall’Osservatorio Nazionale Giovani Editori con ospite Christine Lagarde, ponendo domande e dialogando con la presidente su temi di carattere economico e di sviluppo sostenibile.

“Voglio complimentarmi con la dirigente scolastica Antonella Alban, con il professor Tocchetto e la professoressa Iavazzo, che insieme a tutti i docenti dell’Istituto Sartor hanno saputo cogliere quest’opportunità che apre grandi orizzonti ai ragazzi e rende la scuola un luogo di apprendimento che va ben oltre i confini territoriali” conclude Elena Donazzan.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).