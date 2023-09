VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione del Veneto Elena Donazzan è intervenuta in occasione dell’apertura del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci che si è tenuto a Belluno nella nuova sede denominata “Casa dei maestri di sci” e voluta dal Collegio del Veneto. La seduta è stata presieduta per la prima volta dal vicentino Luigi Borgo, recentemente nominato presidente del collegio.

“Mi congratulo con Borgo per la carica che ha formalmente assunto in questa occasione – ha sottolineato Donazzan -. E’ fondamentale che in questo momento, in vista di Milano Cortina 2026 un veneto sia a capo dell’ente che governa i maestri di sci. Sono loro gli ambasciatori della montagna e vanno sostenuti, anche rafforzando i percorsi di formazione professionalizzante dedicati a favore della promozione delle discipline sciistiche e del loro valore sociale, educativo e culturale. La pratica degli sport invernali sci, va incentivata a partire dalle scuole, sfruttando il volano dei Giochi olimpici invernali”.

L’Assessore ha partecipato alla riunione con l’obiettivo di raccogliere le esigenze della categoria professionale, cercando di individuare in quali ambiti la Regione del Veneto possa sostenere i maestri di sci.

“E’ stata un’occasione di confronto ricco di stimoli – spiega – abbiamo condiviso l’esigenza di continuare ad investire negli sport invernali che generano economia per il territorio, puntando sulla formazione dei maestri e promozione nelle scuole. Sarà mia cura richiedere di approfondire questi punti alla Conferenza Stato-Regioni, in X Commissione istruzione e in XI Commissione per la Formazione professionale e il lavoro”.

Nell’occasione l’Assessore Donazzan ha illustrato le iniziative per favorire la pratica sportiva volute dalla Regione del Veneto per gli studenti delle scuole dell’obbligo a partire dall’istituzione delle Giornate dello Sport.

“Da qualche giorno lo sport è entrato in Costituzione- conclude Donazzan – questo elemento unito all’attesa per Milano-Cortina 2026 contiamo possano diventare elementi di accelerazione per sostenere la pratica anche degli sport invernali a partire dalle scuole”.

-foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

