Nuovo scontro tra l’europarlamentare della Lega Francesca Donato e il quotidiano Libero. Dopo il botta e risposta in tv con il direttore Alessandro Sallusti, questa volta è stato un articolo di Francesco Specchia ad accendere la miccia. Ieri su Libero il giornalista ha scritto: “ad osservarla, fisicamente – chioma biondo cenere, le saette nello sguardo di cristallo, una possanza che mette soggezione – l’eurodeputata della Lega Francesca Donato ricorda un po’ una valkiria wagneriana, un po’ l’Ilsa la belva delle SS di un’indimenticata serie di film anni 70. Un po’ e un po’”. La reazione della deputata europea del Carroccio non si è fatta attendere e su Facebook e Twitter, con tanto di immagini del personaggio evocato da Specchia, ha denunciato: “Un ‘signore’ ha pubblicato, un articolo su di me in cui mi paragona a una virago sadomaso con aggiunta di svastica, protagonista di una squallida serie splatter-erotica anni 70: ‘Ilsa la belva delle SS’. Trovo che questo tipo di attacchi sessisti e di ributtante volgarità non siano accettabili per nessuna donna e in particolare per screditare un politico democraticamente eletto”. Infine la polemica per la mancata solidarietà: “eppure non ho sentito nessuna levata di scudi come avvenuto quando sono state oggetto di insulti sessisti Boldrini, Botteri e tante altre… Dobbiamo dedurne che anche sulle questioni sessiste esiste in Italia una categoria protetta e una meno?”.

(ITALPRESS).