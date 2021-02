“In Sicilia si sta valutando un vero e proprio patentino vaccinale digitale che, conservando i dati clinici dei pazienti, sarebbe in grado – nelle intenzioni dei progettisti – di consentire il ritorno alla vita normale dei soggetti vaccinati. Apprendo da notizie di stampa di questo progetto sperimentale, denominato “Cardforlife”, della società siciliana HTC, che sarebbe stato presentato all’ASP di Catania. La sola idea di un patentino per i vaccinati è un’aberrazione che di fatto indirettamente obbligherebbe alla vaccinazione, creando una illegittima discriminazione tra cittadini su base sanitaria: un precedente assolutamente grave ed inaccettabile”. Cosi’ in una nota Francesca Donato, europarlamentare della Lega.

“Mi auguro – aggiunge – che nessuna ASP regionale sia coinvolta in questo progetto o in progetti analoghi, e chiedo all’assessore Razza di chiarire il ruolo dell’ASP di Catania su CardForLife.

Invito il presidente Musumeci a prendere pubblica ed immediata distanza da progetti del genere, garantendo che il sistema sanitario regionale non intende avviare questo genere di protocolli, che come ho avuto modo variamente di argomentare, rappresentano un punto di non ritorno per la libertà di cura ed individuale protetti dalla nostra Costituzione”.

(ITALPRESS).