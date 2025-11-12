Donatella Rettore torna con “Malamocco”, il nuovo singolo in uscita il 14 novembre

MILANO (ITALPRESS) – Rettore torna con “Malamocco”, il nuovo singolo in uscita il 14 novembre. Il brano è contenuto in “Antidiva Putiferio”, un progetto che ha segnato un ritorno potente e visionario dell’artista, da sempre icona di stile e anticonformismo.

Questo album , uscito ad inizio 2025, sancisce non solo un ritorno, ma anche una continua conferma di autenticità e resistenza artistica. “Antidiva Putiferio” è un percorso attraverso emozioni, suoni e storie diverse, che unisce gioco, ironia, introspezione e provocazione. Rettore si conferma un’artista senza tempo, capace di innovare e stupire, mantenendo intatta la sua identità artistica e spirituale libera e anticonformista.

Con “Malamocco”, Rettore ci conduce in un viaggio tra mare e memoria, tra la leggerezza del pop e la profondità di un racconto intimo e surreale. La canzone prende il nome da Malamocco, suggestiva località della laguna veneziana, luogo dell’anima dove passato e presente si incontrano, tra malinconia e rinascita.

La traccia unisce elementi narrativi divertenti e una melodia accattivante, mostrando il lato giocoso e fantasioso di Rettore. Dietro la paradossale leggerezza si nasconde però una riflessione sui piccoli disagi quotidiani. Poesia, provocazione e teatralità si uniscono confermando la sua capacità di reinventarsi senza mai perdere autenticità.

