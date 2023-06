ROMA (ITALPRESS) – Sotto le Pale di San Martino, uno dei rally più classici e celebri della specialità si è vestito ancora una volta dei colori Pirelli. Nella gara valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto vittoria assoluta per Stefano Albertini e Danilo Fappani (Skoda Fabia R5) e giornata d’eccellenza per i piloti iscritti al Pirelli Star Rally4 CIRA, con Gianluca Saresera che ha infilato con la sua Peugeot 208 Rally4 la seconda vittoria consecutiva fra i trofeisti precedendo la vettura gemella del suo diretto rivale Mattia Broggi, e Rudy Andriolo (Skoda Fabia R5) a conquistare il miglior piazzamento assoluto fra i partecipanti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ della terza zona geografica di Aci Sport davanti a Efrem Bianco. Per il bresciano Stefano Albertini, già vincitore del titolo nazionale Promozione nel 2020 e 2021, si è così avvicinato anche il primato assoluto nel Campionato Italiano Rally Asfalto, che è il suo obiettivo stagionale. Al suo trentaduenne concittadino Gianluca Saresera la gara è servita per centrare il duplice obiettivo di rafforzare il primato nel Pirelli Star Rally4 CIRA e di difendere la leadership nella classifica del Campionato Italiano Rally Asfalto 2 Ruote Motrici. Da sottolineare anche il nuovo successo nella classe N2 di Manuel Lesa con la sua Peugeot 106. Un successo che proietta questo giovane (classe ’99) friulano di Palmanova al vertice della graduatoria assoluta di zona del Trofeo Pirelli Accademia CRZ3 ad una gara dalla sua conclusione (la serie terminerà a ottobre con il Rally di Bassano).

