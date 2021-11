CATANIA (ITALPRESS) – Domenica prossima primo viaggio siciliano del Frecciabianca, il treno che unisce Palermo, Catania e Messina. La partenza è fissata alle 7.08 da Palermo, con fermate a Caltanissetta Xirbi (8.35), Enna (8.59), Catania (10.15) e arrivo a Messina alle 11.23. Al ritorno, il Frecciabianca partirà da Messina alle 15.10, con fermate a Catania (16.13), Enna (17.23), Caltanissetta Xirbi (17.46) e arrivo a Palermo alle 19.30. Lo scopo è garantire la coincidenza con il Frecciarossa di Reggio Calabria, così da ridurre di circa quattro ore la distanza tra la Sicilia e la Città di Roma.

Il Frecciabianca è stato presentato oggi alla stazione di Catania Centrale, alla presenza del sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, Marco Falcone, del sindaco metropolitano di Catania, Salvo Pogliese, dell’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi.

Per la prima volta una Freccia di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) percorrerà i binari siciliani, da Palermo a Messina via Caltanissetta, Enna e Catania, collegando l’Isola con il sistema dell’Alta Velocità.

Per velocizzare i tempi di viaggio fra la Sicilia e il network Alta Velocità, a Messina è previsto l’interscambio con i mezzi veloci Blu Jet. Da Messina, l’aliscafo delle 11.50 garantirà ai viaggiatori la coincidenza con il Frecciarossa 9658, in partenza da Villa San Giovanni e diretto a Milano con fermate a Napoli, Roma, Bologna e Milano. Al ritorno, invece, il Frecciabianca delle 15.10 da Messina garantirà il proseguimento verso Palermo dei viaggiatori in arrivo da Roma a Villa San Giovanni con il Frecciargento 8333, che traghetteranno con il mezzo veloce Blu Jet delle 14. I biglietti sono già acquistabili su tutti i sistemi di vendita di Trenitalia.

