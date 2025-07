Domenica all’insegna del maltempo in Liguria, forti piogge e grandinate

GENOVA (ITALPRESS) – Continua il maltempo nel Nord Ovest del Paese, in particolar modo in Liguria. A Sestri Levante e Moneglia, temporali, forti piogge e qualche sparsa grandinata insistono ormai da due ore sul territorio. Al momento non si segnalano disagi nella zona.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).