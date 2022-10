CAGLIARI (ITALPRESS) – Domani, venerdì 7 ottobre, alle ore 11, nella sala riunioni della Protezione civile a Cagliari, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, e il direttore della Protezione civile regionale, Antonio Pasquale Belloi, presenteranno la quarta edizione della ‘Settimana nazionale della Protezione civilè, che si svolgerà anche in Sardegna dal 10 al 16 ottobre. “Vogliamo proseguire la campagna di sensibilizzazione dei cittadini sui temi di protezione civile – ha commentato l’assessore Lampis – In particolare, su quelli della resilienza e della riduzione dei rischi per un approccio consapevole del territorio. Coinvolgeremo non solo i semplici cittadini, ma tutte le diverse articolazioni della società, dalla scuola alla ricerca, dal mondo delle professioni a quello della Pubblica amministrazione”.

La manifestazione prevede un ricco calendario di eventi che saranno organizzati dalla Direzione generale e dai servizi territoriali di Oristano, Sassari, Nuoro e Cagliari della Protezione civile, e si terranno anche a Lanusei e Villacidro. Quelli organizzati dai Comuni e dalle organizzazioni di volontariato sono in programma a La Maddalena, Goni, Lanusei, Osilo, Carbonia, Bonorva, Carbonia, Cagliari e Olbia.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

