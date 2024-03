CAGLIARI (ITALPRESS) – Si riunirà domani sabato 23 marzo a Tramatza, nell’Oristanese, la prima assemblea regionale del Movimento 5 Stelle sardo dopo il successo elettorale del 25 febbraio. Alle 10.30, nella sala congressi dell’hotel “L’Anfora”, ci sarà anche la nuova presidente della Regione Alessandra Todde. Intanto la governatrice prosegue gli incontri con gli alleati per la formazione della giunta, al momento frenata dalla trattativa con il Pd che da primo partito della coalizione è intenzionato a far valere tutto il suo peso. I dem chiedono quattro assessorati più vice presidenza della Regione e presidenza del Consiglio, ma Todde non vorrebbe concedere più di quattro caselle totali. L’obiettivo è sciogliere tutti i nodi prima di Pasqua.

foto: xd4/Italpress

(ITALPRESS).