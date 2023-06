BOLOGNA (ITALPRESS) – Per il terzo anno di fila, e quinta volta nella storia, saranno EA7 Emporio Armani Milano (29 scudetti) e Virtus Segafredo Bologna (16 titoli) a contendersi il titolo di campione d’Italia nelle LBA Finals UnipolSai che prenderanno il via domani (ore 20.30) al Mediolanum Forum. Una delle novità di questa edizione è lo scudetto con cui da quest’anno la Federbasket premierà la squadra vincitrice del campionato con la consegna di un nuovo trofeo. Il premio ha la forma di un “piatto” con un anello esterno che si estende verso il centro in un intreccio di linee che richiamano la retina di un canestro visto dall’alto. Al centro del trofeo è collocato in rilievo lo scudetto tricolore. Intanto, è stata anche firmata ufficialmente dai presidenti Gandini e Petrucci la nuova convenzione tra LBA e Fip. “E’ una grande soddisfazione aver rinnovato la convenzione con la Federazione e ringrazio il Presidente Petrucci per le parole di fiducia e il sostegno che continua a dare a Lega Basket Serie A e ai suoi associati, oltre che per la novità che, come Federazione Italiana, Pallacanestro, ha deciso di introdurre, premiando con un nuovo trofeo Scudetto la squadra vincitrice del Campionato” ha detto Umberto Gandini, presidente LBA.

“Siamo alla vigilia della prima partita delle Finali e sono certo che Milano e Bologna si daranno battaglia sul campo e faranno vivere a tutti gli appassionati momenti di grande basket. Finali che grazie ai nostri partner e al lavoro di LBA saranno trasmesse in chiaro sul canale NOVE e in pay -TV e streaming su Eurosport, Eleven Sports e DAZN. Come Lega continuiamo a innovare e a spettacolarizzare il prodotto per rendere sempre più coinvolgente la visione del nostro campionato”.

“E’ arrivato il momento che tutto il basket italiano sta aspettando: la serie di finale per l’assegnazione dello scudetto. C’è grande attesa per conoscere la squadra campione d’Italia ma soprattutto per vivere gara dopo gara una sfida che appassiona, divide, unisce e fa parlare” ha dichiarato il presidente Fip Gianni Petrucci. “La stagione appena trascorsa ha confermato il livello del nostro massimo torneo, gestito in maniera impeccabile dalla Lega Basket di serie A presieduta da Umberto Gandini. Gli spettatori sono in aumento, i numeri social sono in aumento e c’è sempre maggiore interazione con il mondo dell’intrattenimento, dell’informazione e dello spettacolo, cosa che non può che fare bene al nostro sport. Anche quest’anno, come le precedenti edizioni, non sono mancati gli spunti e le sorprese che hanno reso avvincente il campionato fino all’ultima giornata in testa, in coda e nella corsa ai playoff. Ai tanti atleti italiani che si sono messi in mostra ad alti livelli si sono aggiunti giocatori stranieri di assoluto valore e di grande prospettiva. Il giusto mix per contribuire alla crescita del basket italiano e alla ulteriore valorizzazione del prodotto, reso ancor più prezioso dall’alto profilo dei 16 allenatori coinvolti e da una classe arbitrale ben diretta dal Commissioner Luigi Lamonica”.

Dopo il successo dell’attivazione alla Frecciarossa Finali Eight di Torino, la Lega Basket, in collaborazione con Fujifilm, darà la possibilità a tutti i tifosi di scattarsi una foto con il trofeo del campionato LBA, ideato dalla stagione 20-21, all’interno dei palasport delle due finaliste. Il trofeo sarà inoltre presente in due luoghi istituzionali delle città finaliste: a Milano, nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 giugno, nel cortile d’onore di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dalle ore 10 alle 18; a Bologna nella Biblioteca Sala Borsa giovedì 15 e venerdì 16 giugno dalle ore 10 alle ore 20. Anche in queste occasioni sarà possibile fotografarsi con il trofeo. Un’altra importante novità è la conferma di UnipolSai Assicurazioni come title sponsor del campionato. Con il rinnovo della sponsorizzazione che segue il triennio 2020-23, e vede la compagnia assicurativa anche presenting sponsor della Final Eight di Coppa Italia e della Supercoppa, UnipolSai entra tra le sponsorizzazioni di più lunga durata nella storia della LBA.

