TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – L’en-plein è servito: sono 12 le fiorettiste azzurre qualificate per il tabellone principale di domani a Tbilisi. L’Italia del ct Stefano Cerioni si presenterà dunque a ranghi completi alla giornata clou della gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile, che è scattata oggi in Georgia. Erano esentate dai turni preliminari odierni, per diritto di ranking, le “top 16” della classifica mondiale Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo. Già dopo la fase a gironi, grazie a sei vittorie in altrettanti assalti, hanno staccato il pass Aurora Grandis ed Elena Tangherlini. La pattuglia azzurra si è poi arricchita, grazie ai successi negli assalti a eliminazione diretta, con Erica Cipressa, Matilde Calvanese, Camilla Mancini, Martina Sinigalia e Anna Cristino. Con tutte le 12 fiorettiste italiane in gara, dunque, domani andrà in scena il tabellone principale della prova individuale di Tbilisi, dove domenica la tappa di Coppa del Mondo si chiuderà con la competizione a squadre in cui l’Italia si schiererà con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

