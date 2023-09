ROMA (ITALPRESS) – Arriva in anteprima mondiale nei The Space Cinema dal 25 al 27 settembre il documentario dedicato a una delle leggende della musica mondiale: Carlos Santana. Intitolato “Carlos: il viaggio di Santana”, è stato presentato all’ultimo Tribeca Film Festival ed è diretto da Rudy Valdez, che celebra attraverso quest’opera i 50 anni di carriera del famoso chitarrista messicano naturalizzato statunitense, vincitore di 10 Grammy. Santana continua a essere uno degli artisti più importanti al mondo, capace di fondere jazz, blues e musica Mariachi con il rock n’ roll. Nel docu-film, prodotto dai Premi Oscar Ron Howard e Brian Graze, sono raccolte nuove interviste al musicista e alla sua famiglia, insieme a filmati d’archivio mai visti finora, filmati di concerti e scene di backstage, interviste a personalità del mondo dell’industria musicale e collaboratori, tra cui Clive Davis e Rob Thomas. “Carlos: il viaggio di Santana” è distribuito in Italia in esclusiva da Nexo Digital, in collaborazione con i media partner Virgin Radio, MYmovies.it e con Sony Music e Live Nation.

