Docenti di sostegno, Anief “Una cattedra su due è precaria”

ROMA (ITALPRESS) – “Sui docenti di sostegno si stanno creando situazioni da approfondire: un terzo dei supplenti sono anche quest’anno stati confermati dalle famiglie, ma una cattedra su due continua ad andare agli insegnanti precari: secondo l’Anief è arrivato il momento di sbloccare le immissioni in ruolo andando a coprire con contratti a tempo indeterminato tutti i posti, anche quelli oggi collocati in organico di fatto ma a tutti gli effetti vacanti e privi di titolare. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: solo così si potrà garantire la continuità didattica”. Lo ha detto oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, durante le assemblee sindacali del giovane sindacato svolte con rappresentanti e lavoratori di Friuli Venezia Giulia e Molise. “Diventa basilare avviare un piano nazionale di stabilizzazione di docenti di sostegno, che serva a coprire oltre 100 mila posti liberi: il diritto allo studio di oltre 350 mila alunni con disabilità non può continuare a dipendere da un organico precario – ha ribadito Pacifico –. Si mettano in ruolo di tutti i supplenti che da anni lavorano su posti in deroga e si applichi la direttiva europea 70/99 che comporta l’assunzione a tempo indeterminato di chi ha svolto almeno 36 mesi di supplenze. Con la nuova Anief – Sezione Sostegno, rafforziamo il nostro impegno per una scuola realmente inclusiva e per la tutela dei docenti che ogni giorno garantiscono questo diritto davvero centrale”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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