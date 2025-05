Dl Sicurezza, Tajani “Governo interviene su problema sociale profondo”

ROMA (ITALPRESS) - "L'opposizione cerca di trovare unità, non avendo una visione comune della politica e della società fa solo cose contro". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del congresso dei giovani del partito, in merito alla manifestazione contro il dl sicurezza. "Sul decreto sicurezza andiamo a chiedere ai cittadini quali sono i problemi - ha aggiunto -. Si sentono sicuri tutti coloro che vivono in periferia? Siamo sicuri come stanno le nostre mogli, le nostre figlie, le nostre mamme quando prendono un treno in una estrema periferia? Il governo sta intervenendo perché è un problema sociale profondo. L'opposizione vuole meno sicurezza? Vuole sostenere quelli che distruggono le vetrine o aggrediscono la Polizia? O vogliamo avere il coraggio e la forza di fermare la delinquenza? Dobbiamo fare questo". xl5/mca3/sat