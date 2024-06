ROMA (ITALPRESS) – Il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini, il 18 giugno alle ore 11.10 circa interverrà in Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 69/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

FIAIP, è stata tra le Associazioni promotrici del Tavolo sul Piano Nazionale sulla Casa istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, sin da subito, ha convintamente promosso questo primo pacchetto di norme, a seguito delle note, ripetute, e soprattutto crescenti, criticità presenti nel mercato immobiliare, inerenti le frequenti lievi difformità edilizio-urbanistiche, che ne ostacolano la sua dinamicità virtuosa.

Nel corso dell’audizione la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali presenterà una serie di proposte finalizzate a rafforzare l’intento e le finalità del provvedimento, su tutte, quella di agevolare la tempestiva commerciabilità regolare degli immobili con conseguenti benefici per la comunità, per il mercato e per chi vi opera professionalmente.

– Foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).