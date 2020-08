“L’aumento delle risorse a sostegno delle imprese del turismo organizzato, cosi’ come previsto dalla bozza del Dl Agosto, e’ certamente positivo: il Mibact ha riconosciuto le gravi difficolta’ delle imprese del comparto, dando loro un primo sostegno mirato. Ora e’ di fondamentale importanza che lo stanziamento arrivi intatto al testo finale, qualsiasi passo indietro sarebbe gravissimo”. Cosi’ le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommerio, Astoi Confindustria Viaggi e Fto Confcommercio. “Il turismo organizzato – continuano le Associazioni – sta attraversando la crisi peggiore della sua storia. Una crisi che purtroppo non si risolvera’ nel breve periodo: il blocco delle attivita’ continuera’ almeno fino ai primi mesi del 2021, se non oltre. I 265 milioni previsti dalla bozza, sebbene benvenuti, basteranno a coprire solo parzialmente le perdite registrate da marzo a luglio 2020 e rappresentano solo un terzo della richiesta fatta dal settore. Per questo motivo e’ assolutamente necessario che le risorse non vengano sacrificate nel processo che portera’ al decreto finale. Senza un sostegno concreto e tempestivo – concludono -, gia’ a settembre molte aziende chiuderanno e altre seguiranno nei mesi successivi, mettendo sul lastrico migliaia di lavoratori e di famiglie”.

(ITALPRESS).