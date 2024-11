ROMA (ITALPRESS) – Le Atp Finals di Torino perdono un grande protagonista. Novak Djokovic, infatti, ha annunciato su Instagram il forfait per l’appuntamento di Torino in programma dal 10 al 17 novembre. Campione in carica e numero 5 del mondo, il serbo, in una storia, fa sapere: “Per me è stato un grande onore ottenere la qualificazione per le Atp Finals di Torino. Non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!”. Djokovic, che è stato costretto a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, è alle prese con un infortunio al ginocchio destro. Con la rinuncia del serbo, si completa la lista degli otto partecipanti alle Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Dopo Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, sono ufficialmente qualificati Casper Ruud, finalista nel 2022, Andrey Rublev e Alex De Minaur, l’unico degli otto alla prima partecipazione in carriera nel torneo.

