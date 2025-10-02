VENEZIA (ITALPRESS) – “La libertà di manifestare è uno dei diritti più significativi a livello costituzionale, ma nel momento in cui la manifestazione da pacifica si trasforma in qualcosa di aggressivo o violento, creando anche danni, anche alle sedi pubbliche, si supera un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato”. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta i danni provocati dalla manifestazione pro pal alla sede romana della Regione, all’esterno della quale sono state divelte e strappate le bandiere dell’Istituzione.

“Questi gesti che travalicano le regole basilari della convivenza civile – aggiunge Zaia – tolgono forza e credibilità ai messaggi di pace: manifestare per la pace ottiene il suo effetto se lo si fa in pace e nel rispetto di tutti, con comportamenti ordinati e composti. A questo – conclude – si aggiunge il dispiacere nel vedere attaccati dei simboli come le nostre bandiere, ai quali il Veneto e i Veneti sono profondamente affezionati”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).