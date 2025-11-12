Divella, le sfide del grano italiano tra cambiamenti climatici e costi

BARI (ITALPRESS) - Dal cambiamento climatico alla concorrenza sleale dell'estero, passando per la valorizzazione del Made in Italy. Produrre grano nello scenario geopolitico attuale è sempre più complicato, come evidenzia Francesco Divella, responsabile dei Molini di Rutigliano di Divella. "Il mondo agricolo oggi si muove dentro una rete di sfide molteplici e difficili - afferma - che mettono in discussione la sostenibilità stessa della filiera del grano e delle farine". f06/mgg/mrv