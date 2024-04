BRESCIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha sequestrato un impianto di rifornimento di carburante posto sulle sponde del Lago di Garda, nonchè oltre 4.000 litri di prodotto petrolifero, constatando la violazione amministrativa degli obblighi autorizzativi previsti dalle leggi della Regione Lombardia. L’attività di controllo da cui è scaturito il sequestro deriva da una preliminare analisi di rischio posta in essere in sinergia tra la componente navale e la componente territoriale del Corpo presenti nella provincia di Brescia. E’ stato in tal modo individuato, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, un distributore di carburante ad uso nautico che presentava potenziali criticità in materia autorizzativa ed ambientale, nei cui confronti è stata orientata l’azione di controllo. I militari delle Fiamme Gialle, nell’ambito del controllo avviato, hanno approfondito la posizione del soggetto verificando la presenza di importanti carenze. Le irregolarità in questione, in pratica, si sono sostanziate nella totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge della Regione Lombardia regolante la materia del commercio ed in particolare le disposizioni riguardanti gli impianti di distribuzione di carburante. Ciò ha consentito al gestore del distributore in questione di ottenere un concreto vantaggio, in quanto ha evitato di effettuare importanti lavori strutturali e di messa in sicurezza dell’impianto (tra i quali la sostituzione dei serbatoi interrati contenenti il carburante) necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare la specifica attività. La violazione in questione ha fatto scattare il sequestro cautelativo dell’impianto e del carburante in giacenza, nonchè una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 80 mila euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

