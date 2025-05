Disponibile in digitale “Faithless”, il nuovo brano di Bruce Springsteen

MILANO (ITALPRESS) – Disponibile il nuovo brano “Faithless” di Bruce Springsteen, tratto dall’omonimo album perduto e terzo estratto dall’imperdibile “Tracks II: The Lost Albums”, i 7 album mai pubblicati in uscita il 27 giugno per Sony Music. “Faithless” – colonna sonora di un film mai realizzato – sarà pubblicata per intero all’interno di “Tracks II: The Lost Albums” ed è una riflessione sui propositi, sulla fede e sull’accettazione – pensata per accompagnare un film descritto come un “western spirituale” – che Springsteen ha registrato in gran parte tra la fine del tour “Devils & Dust” nel novembre 2005 e l’uscita di “We Shall Overcome: the Seeger Sessions” nell’aprile 2006. Nel corso degli 11 brani della raccolta – inclusi quattro pezzi strumentali, scritti come intermezzi per il film – l’album esplora la visione di Springsteen sul leggendario West americano.

“Era davvero una raccolta insolita di canzoni” ricorda Springsteen. Con l’intera colonna sonora composta in due settimane prolifiche trascorse in Florida, prima ancora che una sola scena del film fosse stata girata. Il Boss spiega così il risultato: “Si potrebbero riconoscere dettagli e forse uno o due personaggi. Ma per la maggior parte, ho semplicemente scritto musica di atmosfera che pensavo potesse adattarsi al film”.

L’album è stato registrato principalmente come un progetto solista, con la partecipazione del produttore Ron Aniello, i membri della E Street Band Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Curtis King Jr., Michelle Moore e Ada Dyer, oltre ai contributi di Patti Scialfa, Evan Springsteen e Sam Springsteen.

“Faithless” è il terzo brano ad essere condiviso da “Tracks II”, dopo “Rain in the River”, tratto dall’album perduto “Perfect World” e “Blind Spot”, incluso in “Streets of Philadelphia Sessions”. Oltre a queste tre raccolte, “Tracks II: The Lost Albums” includerà anche gli album completi e inediti di Springsteen: “Somewhere North of Nashville”, “Inyo”, “Twilight Hours” e “LA Garage Sessions ’83”.

-Foto ufficio stampa parole e d’intorni-

(ITALPRESS).