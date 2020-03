Il 9 marzo in Piazza Marconi ad Alessandria era segnalata una persona che con indosso una maschera antigas, una tuta del tipo “anticontaminazione” coperta da un impermeabile di colore rosso, che mediante l’utilizzo di un innaffiatoio da giardinaggio, spruzzava del liquido maleodorante verso i passanti. Gli agenti di polizia hanno bloccato l’uomo che molestava e spaventava i passanti spruzzando una soluzione a base di candeggina ed un dispositivo medico utilizzato per la disinfezione delle superfici, miscela da lui stesso composta, gridando “Voi siete infette”. A giustificazione del proprio comportamento l’uomo riferiva che quanto faceva costituiva una misura, a suo dire, idonea a proteggerlo dal coronavirus. L’uomo veniva accompagnato in Questura ad Alessandria e deferito per procurato allarme, getto pericoloso di cose inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, in relazione al dpcm dell’8 marzo 2020, non potendo giustificare la sua presenza in strada con motivi di lavoro.

(ITALPRESS).