PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Federica Brignone è terza dopo la prima manche della discesa libera femminile olimpica sulla pista “Ice River” di Yanaqing. L’azzurra ha chiuso in 57″98, preceduta dalla svedese Sara Hector (57″56) e dall’austriaca Katharina Truppe (57″86). Ventiquattresimo tempo per la debuttante ai Giochi Olimpici Elena Curtoni. La sciatrice valtellinese ha chiuso la prima run attardata di 2″94 dalla leader svedese. Out invece Marta Bassino, scivolata alla terza porta, così come la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, caduta sul ripido iniziale. “Siamo arrivati quattro giorni fa e l’impatto è stato subito strano perchè è una neve veramente difficile, come non ne abbiamo mai viste in Europa” ha raccontato a caldo Federica Brignone. “La cosa più importante sarà quella di adattarsi in fretta, che è una cosa che alleni facendo tante cose diverse ed è una qualità acquisita negli anni, che ho sfruttato in questi primi giorni”. Marta Bassino invece è in lacrime, la sua discesa olimpica è finita dopo pochissimi seconda dal via. “Appena tre porte e mi sono ritrovata subito a terra. E’ stato stranissimo, il dispiacere è davvero tanto, d’altra parte questa è una gara secca, ma la metto via, non posso fare altro. Da domani è un altro giorno, si guarda avanti come sempre” ha detto ai microfoni Rai.

(ITALPRESS).

