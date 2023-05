Disabili, Mannino “In Sicilia non c’è un welfare adeguato”

Disabili, Mannino “In Sicilia non c’è un welfare adeguato”

Una piattaforma di proposte alla Regione siciliana è stata presentata dalla Cgil: "Una piattaforma - spiega Alfio Mannino, segretario Cgil Sicilia - che vuole far fronte ai tanti drammi sociali che attraversa la nostra regione, e quello della disabilità è davvero preminente. Stiamo parlando di una percentuale di popolazione che grava su tantissime famiglie, sia perché non c'è un welfare adeguato sia perché non vi sono servizi di sostegno altrettanto adeguati. Tutto questo è inaccettabile". xm3/vbo/gtr