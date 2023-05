Disabili, Daita “Garantire a tutti diritti di dignità e uguaglianza”

"Bisogna garantire a tutti diritti di dignità e uguaglianza". Così Nina Daita, responsabile del Dipartimento disabilità della Cgil nazionale, nel corso di un convegno a Palermo, dove il sindacato ha lanciato un Piano per i diritti negati. "Dal centro in giù sull'inclusione lavorativa si fa quasi niente - sottolinea -. Le persone disabili non vanno emarginate, vanno amate, curate ed inserite nel contesto sociale". xm3/vbo/gtr