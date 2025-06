Dirottata la nave di attivisti con a bordo Greta Thunberg, Katz “Opportuno che vedano atrocità di Hamas”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che la nave di attivisti Madleen, con a bordo Greta Thunberg, è stata dirottata verso il porto di Ashdod. In un video pubblicato sui canali social, il ministero mostra i 12 passeggeri della nave che vengono rifocillati. “Tutti i passeggeri del ‘selfie yacht’ sono al sicuro e illesi. Sono stati forniti con panini e acqua. Lo spettacolo è finito”, scrive il ministero su X.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato ai militari di far guardare agli attivisti un video che mostra le atrocità commesse il 7 ottobre 2023 nell’attacco di Hamas. Il video di 43 minuti “Bearing Witness”, prodotto dall’ufficio del portavoce delle Forze di difesa israeliane, mostra filmati non censurati di persone massacrate e corpi mutilati durante l’assalto, in gran parte ripresi dalle bodycam dei terroristi.

“È opportuno che Greta l’antisemita e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas che sostengono e per conto dei quali agiscono, quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini e contro chi Israele sta combattendo per la sua difesa”, dice Katz nella dichiarazione. Intanto su Facebook, la Freedom Flotilla Coalition ha pubblicato i video degli attivisti a bordo della nave affermando che “sono stati rapiti dalle forze israeliane”.

