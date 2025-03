MILANO (ITALPRESS) – Il 16 maggio 2025, per celebrare il 40° anniversario della sua uscita, sarà ripubblicato Brothers In Arms dei Dire Straits, uno degli album più venduti della storia. Brothers In Arms (40th Anniversary Edition) sarà disponibile su Vinile singolo e in due Edizioni Deluxe: Box 5LP e Box 3CD.

Emersi dal circuito di club e pub nel 1977, i Dire Straits hanno conquistato il pubblico con il loro rootsy rock, sapientemente unito a testi sofisticati. Alla guida verso il successo della band c’era un carismatico cantautore, produttore discografico e compositore, Mark Knopfler, il cui virtuosismo chitarristico lo ha visto spesso annoverato come uno dei più grandi chitarristi del mondo. I Dire Straits pubblicarono 6 album in studio che definirono un’intera epoca: Dire Straits (1978), Communiqué (1979), Making Movies (1980), Love Over Gold (1982), Brothers In Arms (1985) e On Every Street (1991) e suonarono per milioni di persone durante numerosi tour, in tutto il mondo. Dopo aver pubblicato il loro ultimo album, Knopfler abbandonò la band e intraprese il percorso solista.

Prodotto da Neil Dorfsman e Mark Knopfler e registrato tra novembre ’84 e marzo ’85 presso gli AIR Studios di George Martin a Montserrat e al Power Station di New York, il quinto album in studio dei Dire Straits Brothers In Arms contiene brani divenuti successi planetari come ‘Money For Nothing’, ‘Walk Of Life’, ‘Brothers In Arms’, ‘So Far Away’ e ‘Your Latest Trick’. È uno degli album più venduti di sempre, con oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo. Certificato 14 volte Platino in patria, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui Grammy e Brit Award.

I Dire Straits sono stati inclusi nella Rock’n’Roll Hall Of Fame nel 2018. La formazione della band in studio dei Dire Straits in Brothers In Arms è composta da: Mark Knopfler (chitarra, voce), John Illsley (basso, voce), Alan Clark (tastiere), Guy Fletcher (tastiere, cori), Omar Hakim/Terry Williams (batteria). Brothers In Arms (edizione 40th Anniversary) LP, viene ripubblicato in vinile per la prima volta dal 1985 ed è identico all’originale in cui le tracce “So Far Away”, “Money For Nothing”, “Your Latest Trick” e “Why Worry” sono state editate per adattarsi al formato vinilico.

Le versioni Deluxe dei Box 5LP e Box 3CD includono le tracce dell’album nella loro interezza oltre ad un concerto integrale inedito registrato al Municipal Auditorium della band: lo show di San Antonio tratto dal Live In 85 Tour. Oltre due milioni e mezzo di persone parteciparono a quella immensa tournée, che toccò 117 città per un totale di 248 spettacoli, incluso il Live Aid di Londra. Le confezioni delle versioni Deluxe includono un libretto con nuove note di copertina di Paul Sexton, frutto delle sue nuove interviste a Mark Knopfler, John Illsley e Guy Fletcher, oltre ad esclusive art cards.

