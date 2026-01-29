Home Video News Diplomacy Magazine Diplomacy Magazine – Puntata del 29 gennaio 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella ventiquattresima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-or. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" analizza le nuove vicende che vedono protagonista il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Stavolta in contrapposizione con il principale alleato: l'Europa. E sempre a proposito di Stati Uniti, l'ambasciatore Ettore Sequi, in studio, parla dell'ipotesi di attacco all'Iran, analizzando anche i motivi per cui questo potrebbe non accadere. abr/azn/mrv