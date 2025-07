Diplomacy Magazine – Puntata del 24 luglio 2025

ROMA (ITALPRESS) - Nella dodicesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniel Azzopardi, ambasciatore di Malta in Italia. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" parla delle varie crisi internazionali che deve gestire il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sul Medio Oriente, e in particolare sulla strategia del governo israeliano contro Hamas.