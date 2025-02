Diplomacy Magazine – Puntata del 20 febbraio 2025

ROMA (ITALPRESS) - Nella prima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il nuovo format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Mirjana Jeremić, Ambasciatore della Repubblica Serba in Italia, e Luca Gori, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Serbia. In studio anche l'ambasciatore Ettore Sequi che analizza gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e i rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Nella rubrica "Realpolitik" l'ambasciatore Giampiero Massolo spiega invece quanto sia importante comprendere le relazioni internazionali per comprendere meglio il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. abr/mrv