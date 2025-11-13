Home Video News Diplomacy Magazine Diplomacy Magazine – Puntata del 13 novembre 2025
Diplomacy Magazine – Puntata del 13 novembre 2025
ROMA (ITALPRESS) - Nella diciannovesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Christophe Schiltz, ambasciatore del Lussemburgo in Italia. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" parla delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sull'Ucraina, alle prese non solo con il fronte con la Russia, ma anche con vicende di politica interna. sat/azn