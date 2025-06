ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato la decisione di ridurre il personale dell’ambasciata statunitense a Baghdad, con il Pentagono pronto a evacuare il personale come misura di sicurezza precauzionale a fronte dell’escalation delle tensioni regionali.

Secondo i media iracheni il ritiro del personale dall’ambasciata statunitense a Baghdad sarà effettuato tramite voli civili. Un funzionario del Dipartimento di Stato ha dichiarato ad Axios che la decisione è stata presa “sulla base di aggiornamenti sulla sicurezza”.

Il Segretario alla Difesa statunitense ha autorizzato la partenza volontaria del personale militare dalle località nell’area del Comando Centrale degli Stati Uniti. La Marina statunitense ha dichiarato lo stato di massima allerta nella sua base in Bahrein. Per i media di Baghdad, in vista di un attacco israeliano all’Iran, il Dipartimento di Stato statunitense ha autorizzato la partenza del personale non essenziale e dei loro familiari dal Bahrein e dal Kuwait come misura precauzionale nella regione.

