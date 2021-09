NAPOLI (ITALPRESS). “L’importanza di Napoli è assoluta, il sud Italia ha bisogno di avere un grande centro nel Mediterraneo e Napoli ha questa enorme funzione e questa possibilità, nel corso dei prossimi anni, attraverso l’esperienza avuta anche al Governo da parte di Gaetano Manfredi, di raggiungere questo obiettivo comune”. Lo dice il Ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, questa mattina in visita a Napoli dove ha incontrato il candidato a sindaco, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Gaetano Manfredi. “Siamo particolarmente concentrati su questa città – spiega D’Incà -. Siamo convinti che attraverso il Movimento, attraverso l’appoggio del sottoscritto e degli altri membri del Governo, saremo in grado di dare grande energia alla trasformazione di Napoli che si percepisce. Manfredi ha tutte le capacità, la conoscenza e la competenza per far crescere Napoli”.

A proposito di crescita della città, la candidatura a sindaco dell’ex Rettore dell’Università Federico II si è concretizzata solo all’indomani delle garanzie ricevute dal Governo sulla nascita di un “patto per Napoli” che per D’Incà significa “pianificare e programmare la città del futuro”. Secondo il Ministro, Manfredi è l’uomo giusto anche per coinvolgere in questo progetto anche le altre forze politiche. “E’ nelle corde di Gaetano trovare gli accordi. Lo ha sempre dimostrato ogni giorno quando era al Governo con una capacità di parlare a tutti i settori del mondo dell’università e della scuola. Attraverso il suo aiuto e quello del M5S sapremo, una volta terminata il confronto politico in campagna elettorale, trovare il modo di fare un patto che coinvolga tutti. Il Movimento 5 Stelle ci sarà a ogni tavolo”.

