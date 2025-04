Difesa, Tajani “Difficile arrivare al 5% del Pil, sicuramente il 2%”

ROMA (ITALPRESS) - "Non parlerei di riarmo ma di politica della sicurezza. È difficile arrivare al 5% del Pil per la difesa come chiedono gli Usa, ma sicuramente raggiungeremo il 2%, che è il nostro impegno con la Nato". Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio Tajani, a margine del Congresso Nazionale di Forza Italia. xr1/ads/mca2