Difesa, Mulè “Maggioranza compatta ha dato mandato forte al Governo”

ROMA (ITALPRESS) - "Al di là dei dibattiti, di ciò che si racconta sui giornali e delle critiche legittime dell'opposizione, questa è una maggioranza che, quando è chiamata alla prova di maturità e di coesione, esprime una posizione" che "rende la presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri italiani dotati di una forza politica che li fa essere credibili in Europa e nel mondo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "In Europa, Forza Italia esprime una linea che è quella del Partito Popolare Europeo, che non corrisponde alla linea della Lega che appartiene a una famiglia politica diversa, così come Fratelli d'Italia è stata in un'altra famiglia politica. Questo nella politica italiana non ha determinato nulla dal punto di vista della stabilità del governo, perché la sensibilità in Europa non corrisponde all'unità e alla coesione che c'è in Italia", come ha dimostrato anche l'approvazione della mozione sul piano di riarmo europeo, "un tema sul quale in Europa ci eravamo divisi". La mozione "che abbiamo votato dice al governo che è imprescindibile dotarsi di un sistema di difesa italiano ed europeo e all'interno della Nato che metta in sicurezza i nostri confini, perché il sistema di difesa italiano attualmente è insufficiente rispetto a qualsiasi tipo di minaccia ibrida, naturale, aerea, marina o terrestre. Da circa 15 anni siamo rimasti fermi, abbiamo un esercito che ha 90 mila persone e, secondo gli impegni presi dalla Nato, avrebbe bisogno di 145 mila persone". sat/mrv